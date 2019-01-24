Минфин определился со структурой заимствований в 2019 году

Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Основная задача программы – обеспечить контроль за рисками, связанными с управлением государственным долгом, а также определить планируемые виды долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование госбюджета", - говорится в сообщении.

Согласно программе, в 2019 году запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.

По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.

Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей - 6,5%.

На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований.

Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальному фонду государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%.

Экономическая правда