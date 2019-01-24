Минфин определился со структурой заимствований в 2019 году
Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Основная задача программы – обеспечить контроль за рисками, связанными с управлением государственным долгом, а также определить планируемые виды долговых инструментов, с помощью которых планируется финансирование госбюджета", - говорится в сообщении.
Согласно программе, в 2019 году запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.
По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.
Долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 93,5%, а с плавающей - 6,5%.
На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований.
Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальному фонду государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%.
Экономическая правда
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