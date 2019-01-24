Фармкомпанию уличили в уклонении от налогов с помощью фиктивных семинаров

Специалисты Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы обнаружили очередную схему уклонения от налогообложения одним из предприятий фармбизнеса.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков ДФС.

"Суть схемы такова: предприятие оформляло приобретение услуг у фиктивного субъекта хозяйствования (СХД) для донесения информации о препаратах, а именно проведение 30 семинаров в разных областях Украины для сотрудников аптечных сетей и осуществление 7 758 визитов в аптечные учреждения семи областей Украины (Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской), а дальше формировало расходы за счет проведения этих семинаров и встреч с работниками аптек", - говорится в сообщении.

Так, по результатам проверки установлено занижение НДС на сумму 432 тыс грн, и занижение налога на прибыль в сумме 388 тыс грн.

Во время детального исследования сформированных за счет проведения семинаров затрат плательщиков было выявлено, что ни один провизор в аптечных сетях на таких семинарах не присутствовал, визиты работников СХД, в том числе и с рекламной продукцией официально не осуществлялись и не регистрировались, а данные расходы оформлялись только на бумаге.

По данным 1 ДФ (расчетных деклараций по заработной плате работников) на субъекта хозяйствования, который предоставлял услуги, было идентифицировано только 2 работника, которые согласно отчетам о предоставлении услуг, якобы и посетили за 4 месяца 7 759 аптечных учреждений в семи разных областях Украины. То есть, в таком случае, один работник должен был совершить за день в среднем 65 визитов.

"Даже если предположить, что с учетом переезда и отдыха он тратил на 1 визит не более 30 минут, то для 65 визитов необходимо было бы потратить 32,5 часа, то есть больше суток. Чтобы помочь двум работникам выполнить указанный объем работ и осуществить оказание указанных услуг субъект хозяйствования, в соответствии с документами, приобретал своим работникам напитки, пиво, печенье. Были в этом перечне и моющие средства и стиральный порошок. Зачем? Видимо, чтобы "отмыться" от примененных налоговых схем. Однако "отмыться" никому таки не удалось. Киевский Окружной административный суд принял решение в пользу Офиса крупных плательщиков", - говорится в сообщении.

Офис резюмирует, что фармкомпании-дистрибьютору придется отвечать по закону.

Отметим, налоговая предлагает учитывать данные о зарплатах "в конвертах" при начислении субсидий.