ФСБ говорит, что пресекла ввоз большой партии конфет Roshen в Россию

Федеральная служба безопасности России заявляет, что пресекла ввоз крупной партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen в Оренбургской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

В кондитерской корпорации Roshen заявили, что не имеют отношения к задержанной в России партии кондитерских изделий.

"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", - цитирует LIGA.net пресс-службу Roshen.

Вместе с тем в компании добавили, что Roshen, как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.

"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", - подытожили в пресс-службе.

Напомним:

Летом 2013 года Россия запретила ввоз всех конфет компании Roshen. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что украинские конфеты не соответствуют стандартам качества.

Тогда владелец корпорации Петр Порошенко тогда заявлял, что его компания сделает все возможное для того, чтобы вернуться на российский рынок.

Украинская правда