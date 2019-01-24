Государственный Укргазбанк и ГИФКУ будут развивать "зеленую" энергетику в Украине

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Сегодня ведущий ЭКО-банк Украины Укргазбанк и Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение начали сотрудничество для реализации совместных "зеленых" проектов, направленных на энергосбережение, энергоэффективность, защиту окружающей среды и развитие необходимой для этого инфраструктуры. Об этом говорится на сайте Укргазбанка.

Сейчас ГИФКУ обеспечивают привлечение инвестиций и условия ведения инновационного бизнеса. Поэтому такое партнерство будет способствовать финансовой поддержке тем, кто стремится достичь своей энергонезависимости, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, Украина - государство со значительным энергетическим потенциалом.

А значит сотрудничество будет иметь синергетический эффект по привлечению крупных международных инвестиций в возобновляемую энергетику и проекты по энергоэффективности, а также значительным образом расширит для потенциальных инвесторов перечень финансовых инструментов и обеспечит полноту их административной поддержки при реализации проектов в Украине.

"Вместе с Укргазбанком, который специализируется именно на финансировании экологических инициатив, мы будем помогать в решении проблем, с которыми сталкивается украинских бизнес в реализации "зеленых" проектов. Банк располагает значительным опытом их реализации, а мы разбираемся в лучших мировых практиках, которые можно имплементировать в украинских реалиях. Таким образом, мы не только ускоряем инновационный прогресс, но и поддерживаем устойчивый экономический рост регионов страны", - отметил во время подписания соглашения Владимир Ставнюк, председатель правления ГИФКУ.

В пресс-службе Укргазбанка отмечают, что в целом модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии - это не только вклад в общий спасение мира. Для Украины - это улучшение ее инвестиционной привлекательности, а с точки зрения государственной безопасности - шанс достичь реальной энергонезависимости.

Переход Украины на ВИЭ (возобновляемые источники энергии – ред.) – вопрос государственного значения, решением которого профессионально занимается Укргазбанк.

В 2018 году зафиксировано динамичное развитие украинской "зеленой" энергетики. За год установлено 813 МВт новых генерирующих мощностей электроэнергию из возобновляемых источников, а это почти в три раза больше, чем объем мощностей, введенных годом ранее.

"В 2017 году с помощью Укргазбанка было введено более 30% новых мощностей ВИЭ, а в 2018 - более 50%. Мы уже профинансировали 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине. Благодаря всем нашим проектам выбросы СО2 уменьшаются более чем 1 млн тонн ежегодно. А сотрудничество с ГИФКУ позволит украинскому бизнесу расширить возможности партнерства с иностранными инвесторами и совместного финансирования для реализации инновационных проектов и внедрение лучших мировых практик в Украине", - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.