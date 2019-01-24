Brexit: Нидерланды пытаются переманить 250 компаний из Британии
Голландское правительство ведет переговоры с более чем 250 компаниями, которые размещаются в Великобритании, чтобы переманить их в Нидерланды после Brexit.
Об этом сообщает The Times.
Голландское инвестиционное агентство ведет переговоры с 250 компаниями на фоне "большой неопределенности" в Великобритании. Это происходит, несмотря на утверждения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, что он "не рассматривает Brexit как возможность для бизнеса".
Иностранные банки, которые переместятся в Нидерланды, могут избежать ограничения на бонусы. Страна также имеет большие налоговые льготы для вновь прибывших работников, которые не платят налог на прибыль в размере 30% их зарплаты в течение восьми лет.
Недавно компания Sony стала объявила о переносе своей европейской базы в Нидерланды из-за роста беспокойства относительно неопределенности после выхода Британии из ЕС.
Сегодня утром главный исполнительный директор Airbus заявил, что компания будет вынуждена принимать "потенциально очень вредные решения для Великобритании" в случае отсутствия соглашения по Brexit.
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