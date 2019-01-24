Чешский перевозчик хочет продлить маршрут поезда Прага—Краков до Украины
Частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков.
Об этом, как пишет ЦТС, сообщают журналисты портала Rynek kolejowy.
Предполагается, что поезда будут ходить вплоть до четырех раз в день, и обеспечат движение пассажиров между Львовом и Прагой, хотя отправной точкой будет приграничная станция.
Таким образом чешский перевозчик намерен воспользоваться растущим интересом граждан Украины к поездкам в страны Евросоюза.
Администрация ж/д транспорта Польши уже получила от Leo Express информацию о планируемых рейсах по маршруту Прага-Медыка-Прага. Чешский оператор намерен осуществлять перевозки по маршруту, начиная с 11 декабря 2019 года, и до 10 декабря 2024 года.
Также заявлено о намерении выполнять рейсы до четырех раз в день семь дней в неделю.
Польские журналисты получили подтверждение этих планов и в самой Leo Express.
Кроме того, в Leo Express видят приоритетом продление маршрута на территорию Украины - до приграничной станции Мостиска во Львовской области. Но для этого частный оператор должен решить вопрос возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и то, как будет осуществляться пограничный контроль - с Госпогранслужбой.
Отметим, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области как раз до станции Мостиска-1.
Общее время поездки должно будет занять 9 часов 45 минут.
Напоминаем:
Чешская Lео Express является первым полностью частным ж/д оператором в Польше, работающим на дальних направлениях. 20 июля 2018 года компания начала выполнять рейсы на ж/д маршруте между Прагой и Краковом. Билеты в поезде стоили от 18 до 50 евро, в зависимости от класса вагона (эконом, бизнес, премиум).
Однако уже осенью оператор приостановил выполнение данных рейсов. Причиной тому послужили ремонты на польских железных дорогах. Возобновить их Lео Express намерен 22 марта.
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