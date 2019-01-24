Предназначенный для космического туризма New Shepard совершил испытательный полет
Американская компания Blue Origin 23 января осуществила очередной успешный испытательный полет суборбитального корабля New Shepard, предназначенного для космического туризма.
Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".
Старт был осуществлен с полигона в американском штате Техас. Это уже 10-е по счету испытание, которое проводится в автоматическом режиме с ноября 2015 года.
На расчетной высоте около 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для размещения экипажа и пассажиров, которая затем приземлилась на парашютах. При этом ракета-носитель совершила вертикальную посадку.
#NewShepard flew 8 @NASA research & technology payloads to space today. It’s great to be part of the @NASA team. #NewShepard’s reusability is lowering launch costs — so students, scientists and entrepreneurs can explore new ways to use space to benefit Earth #NS10 pic.twitter.com/OhqmW9b5Sd— Blue Origin (@blueorigin) 24 января 2019 г.
По словам представителей Blue Origin, места на корабле New Shepard предполагается продавать туристам за 300 тыс. долларов. На корабле смогут размещаться шесть туристов.
Blue Origin - американская частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса, которая планирует осуществлять регулярные туристические полеты в космос.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua