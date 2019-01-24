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Предназначенный для космического туризма New Shepard совершил испытательный полет

Четверг, 24 января 2019, 09:33

Американская компания Blue Origin 23 января осуществила очередной успешный испытательный полет суборбитального корабля New Shepard, предназначенного для космического туризма.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

Старт был осуществлен с полигона в американском штате Техас. Это уже 10-е по счету испытание, которое проводится в автоматическом режиме с ноября 2015 года.

На расчетной высоте около 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для размещения экипажа и пассажиров, которая затем приземлилась на парашютах. При этом ракета-носитель совершила вертикальную посадку.

По словам представителей Blue Origin, места на корабле New Shepard предполагается продавать туристам за 300 тыс. долларов. На корабле смогут размещаться шесть туристов.

Blue Origin - американская частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса, которая планирует осуществлять регулярные туристические полеты в космос.

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