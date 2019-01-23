Украинцев предупредили о перебоях в доставке почты

"Укрпочта" предупредила о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в 8 регионах в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении компании от 23 января.

В частности, задержки возможны в Николаевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черновицкой области.

В "Укрпочте" отметили, что делают "все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы".

Напомним:

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в шести регионах Украины.

Украинцев предупредили о метелях, в Киев не будут пускать грузовики.

По прогнозам синоптиков, 24 января осадки постепенно ослабнут, но мороз удержится.

Украинская правда