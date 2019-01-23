Украинцев предупредили о перебоях в доставке почты
"Укрпочта" предупредила о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в 8 регионах в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении компании от 23 января.
В частности, задержки возможны в Николаевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черновицкой области.
В "Укрпочте" отметили, что делают "все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы".
Напомним:
В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств в шести регионах Украины.
Украинцев предупредили о метелях, в Киев не будут пускать грузовики.
По прогнозам синоптиков, 24 января осадки постепенно ослабнут, но мороз удержится.
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