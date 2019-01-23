Минрегион призвали ускорить разработку стратегии развития водоканалов

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Состояние водоканалов такое, что если срочно не разработать стратегию развития водоканализационной индустрии, то неизбежно произойдет не просто кризис, а катастрофа.

Об этом заявили в Ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" в ходе Международного водного форума в Яремче.

Форум продлится 23-25 ​​января. Он собрал более 400 специалистов, среди которых директора водоканалов, представители Минрегионстроя, Всемирного банка, НКРЭКУ, представители Госводагенства.

"Сегодня мы все вместе хотим попросить, чтобы Минрегион ускорил разработку стратегии развития водоканальных области и предложил на утверждение депутатам Верховной рады. Мы полтора года посвятили разработке концепции стратегии. Есть понимание, каким образом она должна быть разработана и реализована. Без позиции Минрегиона отрасль не справится", - заявил президент Ассоциации Дмитрий Новицкий.

"У нас сегодня такое состояние водоканалов, что если мы срочно не разработаем стратегию развития водоканализационной индустрии, то неизбежно получим не просто кризис, а катастрофу. Мы на грани", - добавила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

Депутат ВР Елена Бабак заявила, что городам нужен план стратегического развития водоканалов, чтобы разработать инвестиционную программу по замене сетей, модернизации системы водоподготовки и канализации.

"У газовиков, энергетиков есть лобби в парламенте, а вот водоканалы, которые все используют, не имеют никакой поддержки, кроме нескольких депутатов", - отметила Бабак.

Эксперт Всемирного банка Ивайло Христов Колев, который представил модели модернизации городской инфраструктуры нескольких европейских стран, подчеркнул, что мало разработать стратегию. Важно ее имплементировать. И пока на уровне государства не появится стратегии развития отрасли, Всемирный банк не сможет рассматривать отрасль как готовую для инвестирования.

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