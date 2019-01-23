Сербия восстанавливает прямое авиасообщение с Киевом

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia объявил о запуске рейсов по семи новым направлениям, в том числе в Киев.

Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Так, авиакомпания с июня начнет летать из Белграда в Киев, Мадрид, Барселону, Риеку, Краснодар, Хельсинки и Каир. Кроме того, будут запущены сезонные рейсы в Ниццу и Задар.

"Мы гордимся тем, что можем соединить сербскую столицу с новыми городами, расширив нашу сеть и позволив пассажирам выбирать из 49 направлений, по которым национальный перевозчик будет работать с июня", – сказал глава Air Serbia Дункан Нейсмит.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться дважды в неделю - в воскресенье и вторник. Ориентировочная стоимость билета в одну сторону - 139 евро.

Air Serbia вышла на украинский рынок со второй попытки в 2016 году, начав ежедневные полеты (кроме среды) между Киевом и Белградом 16 июня. На линии использовался региональный самолет Bombardier CRJ 900 словенской авиакомпании Adria.

Свой последний рейс компания выполнила 30 сентября 2016 года, объяснив прекращение полетов сезонностью. Однако на следующий летний сезон полеты в Киев не возобновились.

Европейская правда