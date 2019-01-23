Швеция в 2030 году запретит двигатели внутреннего сгорания

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает DW.

Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

Первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды, а также французская столица Париж уже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Эту же дату называют Китай и Индия.

На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.

Производитель легковых машин Volvo Cars, купленный в 2010 году китайской автомобилестроительной компанией Geely, еще два с половиной года назад, летом 2017-го, первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями.

На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов.

Отметим, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тысяч электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.