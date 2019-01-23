Минрегион хочет классифицировать улицы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает нормы о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Для эффективного планирования населенного пункта достаточно большое значение имеет классификация улиц по их функциональному назначению. То есть – для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта или автомобилей. Это действительно позволяет более эффективно организовывать работу транспорта и создавать безопасные и комфортные условия для пешеходов", – говорится в сообщении.

Согласно этой классификации могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон: пешеходной, велосипедной и т.д.

Также это может позволить минимизировать пробки в городах; уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта; организовывать многофункциональные улицы для гармоничного развития населенных пунктов.

Напоминаем:

С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые Государственные строительные нормы относительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и перестать строить левые повороты.

Кроме того, Минрегионстрой ввел обязательное проектирование на остановках общественного транспорта защитных оградительных столбиков от наезда при новом строительстве и реконструкции остановок с 1 сентября.

Экономическая правда