Глобальный долг превысил показатели 2008 года — Давос

Глобальная долговая нагрузка находится на более высоких уровнях, чем до мирового финансового кризиса 2008 года, и составляет около 225% ВВП.

Об этом заявили участники панели "Переосмысление мирового финансового риска" на форуме в Давосе, передает "Зеркало Недели".

По их данным, в мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами.

Заместитель главы Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай сказал, что китайская экономика замедлится в этом году, но это не станет крахом. В этом году рост, вероятно, составит 6%.

Рэй Далио, основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, отметил, что есть разумный шанс, что денежно-кредитная политика должна будет стать проще.

"В течение определенного периода времени важен рост производительности. Существует краткосрочный и долгосрочный долговой цикл. Это структура, на которую Bridgewater Associates смотрит при инвестировании", - сказал Далио.

Далио считает, что есть реальная проблема с точки зрения количества долгов, которые США должны будут продать остальному миру в ближайшие несколько лет.

"Кто собирается купить эту сумму долга? Это будет проблемой. Нормальной эволюцией будет глобализация", - сказал он.

"За последние 40 лет в Китае не было значительного финансового кризиса. Как это удалось? У нас очень нисходящий подход к управлению финансовыми рисками. Центральное правительство постоянно поддерживает связь с финансовым сектором. Если риски накапливаются, вмешивается правительство. Если возникают колебания, мы быстро движемся, чтобы сдержать риск, чтобы он не распространялся на всю систему", - сказал Фан Синхай.

"Именно так нам удалось вырасти, не подвергаясь большому финансовому риску. Там есть урок, на который должен взглянуть остальной мир", - добавил он.

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