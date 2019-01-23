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В "Приватбанке" рассказали о разработке технологий распознавания лица и голоса

Среда, 23 января 2019, 10:15

Государственный "Приватбанк" планирует внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных.

Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции.

"Один из примеров, куда мы хотим идти в будущем, это биометрия... Сейчас разрабатываем технологии, которые в будущем позволят использовать банковские услуги через распознавание лица, отпечатков пальцев, распознавания голоса и т.д.", - сказал он.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Напоминаем:

Приватбанк в марте 2019 года запустит новую версию Приват24 для Android и iOS.

По словам представителей банка, в новом Приват24 осталось 0% старого кода.

Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid, разработанном в Приват24 еще до национализации.

Ранее Приватбанк анонсировал сервис для продажи облигаций физлицам.

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Экономическая правда

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