В "Приватбанке" рассказали о разработке технологий распознавания лица и голоса
Государственный "Приватбанк" планирует внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных.
Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции.
"Один из примеров, куда мы хотим идти в будущем, это биометрия... Сейчас разрабатываем технологии, которые в будущем позволят использовать банковские услуги через распознавание лица, отпечатков пальцев, распознавания голоса и т.д.", - сказал он.
Напоминаем:
Приватбанк в марте 2019 года запустит новую версию Приват24 для Android и iOS.
По словам представителей банка, в новом Приват24 осталось 0% старого кода.
Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid, разработанном в Приват24 еще до национализации.
Ранее Приватбанк анонсировал сервис для продажи облигаций физлицам.
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Экономическая правда
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