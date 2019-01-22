Нефть дешевеет на пессимизме относительно мировой экономики

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,52 доллара (0,83%) - до 62,22 доллара за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на 0,04 доллара (0,06%) и составляла на закрытие 62,74 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,37 доллара (0,69%) - до 53,43 доллара за баррель.

Накануне торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Международный валютный фонд накануне ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

"Опасения по поводу избыточного предложения утихли благодаря сокращению добычи ОПЕК+, - говорит старший аналитик Sumitomo Corporation Global Research Co. Кен Кобаяси. - Теперь вопросы вызывает спрос. Все пытаются понять, насколько упадет спрос в Китае и в мире в целом".