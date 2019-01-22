Хемотека — запуск украинского сервиса персонализированной фармации

Персонализированная медицина укрепляет свои позиции в прогрессивных странах.

Индивидуальный подход к лечению учитывает особенности организма пациента, состояние сердца, печени, почек и других органов, историю болезни, аллергические реакции и чувствительность к препаратам.

Особую ценность такой подход несет в лечении онкологических заболеваний, ведь благодаря точности дозировки токсичность некоторых препаратов можно снизить.

Хемотека — первый центр персонализированной фармации в Украине, одним из ключевых составляющих которого является онлайн-сервис.

С его помощью врач определяет точную дозировку для конкретного пациента, исходя из особенностей его организма и антропометрических данных.

На основе индивидуального рецепта в высокотехнологичных лабораториях из сертифицированных европейских субстанций производятся противоопухолевые препараты.

Персонализированный подход к производству обеспечивает строгое соблюдение сроков, условий хранения и перевозки препаратов.

Пользоваться онлайн-сервисом с помощью личного кабинета могут врачи, пациенты и представители благотворительных организаций.

В кабинете хранится история назначенного лечения и ключевых действий с ним на сайте. Пациенты могут самостоятельно рассчитать стоимость препаратов, ознакомиться с ассортиментом и наличием препаратов, получить бесплатную консультацию.

В личном кабинете пациент может скачать документ со схемой лечения и рецептом по форме Ф-1.

Система оповещений оперативно сообщает о назначении лечения, начале производства препаратов и их готовности через e-mail, SMS и в форме веб-уведомлений.

Дизайн сервиса современный и дружелюбный в использовании.

Работать в личном кабинете Хемотеки можно также с помощью смартфона.

Разработка сервиса такого уровня сложности — многоэтапный процесс, который длился больше года. Для его создания в плотной кооперации с командой Хемотеки работали digital агентство Facility и разработчики IT-решений F'Systems .

Facility и F’Systems систематизировали информацию действующих европейских и локальных медицинских протоколов, чтобы цифровизировать ее и превратить в удобный и надежный инструмент организации процесса лечения онкозаболеваний.



Подход Хемотеки предполагает максимальный эффект лечения при оптимальных ресурсозатратах и дает такие возможности:

— исключает переплату за излишки препарата стандартного объёма, который не используется пациентом, исходя из его антропометрических данных;



— снижает риски, связанные с человеческим фактором при составлении рецепта, сочетаемостью препаратов и определением дозировок;

— избавляет пациента от дополнительного стресса, связанного с поиском и подбором препаратов и сопутствующих медицинских товаров.

Когда заказ по рецепту готов, пациент получает полный набор всех необходимых составляющих для проведения химиотерапии.

Такой путь позволяет упростить процесс организации лечения онкозаболеваний для пациентов и врачей в Украине, чтобы обе стороны больше ресурсов и внимания могли направить на главную задачу — выздоровление.