В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча по газу Украина-Россия-ЕС
Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии, начавшаяся в Брюсселе около часа назад, завершилась.
Об этом сообщила пресс-секретарь НАК Алена Осмоловская.
"Встреча закончилась. (Глава украинской делегации, министр иностранных дел Павел) Климкин и (глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей) Коболев подойдут к прессе", – сообщила Осмоловская.
Как сообщалось, перед трехсторонней встречей, как обычно, состоялись двусторонние переговоры Россия-Еврокомиссия и Украина-Еврокомиссия. Переговоры ведутся при участии исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.
На переговорах обсуждаются перспективы продолжения транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года, когда заканчивается текущий транзитный контракт.
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