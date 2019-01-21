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Переговоры о продлении поезда "четырех столиц" в Таллинн отложили

Понедельник, 21 января 2019, 18:00
 

Переговоры о возможном продлении до Таллинна поезда Киев-Рига, которые намерены провести украинская и эстонская стороны, снова отложены.

Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-секретаря госкомпании Eesti Raudtee Монику Лиллес.

"Переговоры снова перенесены. Согласно последней информации, которую мы получили от украинской стороны, они состоятся в феврале. С нашей стороны, как и раньше, есть интерес к обсуждению проекта", - сказала Лиллес.

Изначально переговоры должны были пройти в Киеве в декабре, но затем государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" перенесла их на 17 января.

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Напомним:

Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года.

В составе поезда 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.

Начиная с 30 января поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет курсировать чаще: один раз в четыре дня вместо одного раза в неделю.

Укринформ

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Укрзализныця Эстония

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