В "Нафтогазе" назвали лучший вариант транзитного соглашения с "Газпромом"

Для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения.

Об этом в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает DW.

"Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС. Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС", - сказал он.

Витренко также отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ, причем это может быть не только российский газ, но и из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.

"Лучший вариант для Украины, чтобы европейские компании бронировали эти мощности, покупали газ на границе Украина-Россия", - отметил Витренко, но добавил, что бронировать мощности сможет и "Газпром".

Напоминаем:

Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.