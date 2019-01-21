Темпы роста ВВП Китая снизились до минимума с 1990 года

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам, в первом квартале 2018 года ВВП вырос на 6,8%, во втором — на 6,7%, в третьем — на 6,5%, в четвертом — на 6,4%.

В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. В 2017 году темпы роста китайской экономики достигали 6,8%.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достиг 380,87 млрд юаней, увеличившись на 9% по сравнению с 2017 годом. При этом онлайн-продажи увеличились на 23,9%,​ до 9 трлн юаней, в 2017 году этот показатель показал рост на 32,2%.

Инвестиции в основные китайские фонды в 2018 году выросли на 5,9%, до 63,56 трлн юаней. Рост инвестиций в сельхозпредприятия составил 12,9%, в промышленность — 6,2%, в сферу услуг — 5,5%.

При этом в 2017 году инвестиции увеличились на 7,2%, до 61,3 трлн юаней. Также к концу 2018 года население Китая выросло на 5,3 млн, до 1,395 млрд человек.

Реальный располагаемый доход на душу населения в КНР вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. Индекс потребительских цен в Китае за 2018 год вырос на 2,1%. Цены на продукты увеличились на 1,9%, на услуги врачей — на 4,3%, на одежду — на 1,2%, на жилье — на 2,4%, на транспорт — на 1,7%, на потребительские товары — на 1,6%.

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