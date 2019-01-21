Валидаторы в киевском транспорте начали работать для пенсионеров

Киевская администрация решила регистрировать все поездки льготников в наземном общественном транспорте с помощью "карточки киевлянина".

Об этом заявила первый заместитель директора Департамента социальной политики Светлана Устименко, сообщает пресс-служба городской власти.

"Мы переходим к четкому учету пассажиров (которые пользуются льготами – ред.). Карточка киевлянина сегодня дает возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовалось льготой на проезд", - сказала она.

По словам Устименко, четкий учет позволит городу видеть, кому и сколько средств компенсировать за перевозку льготников, как это с 2016 года работает в столичном метро.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров отметил, что сейчас в столице внедряют автоматизированную систему оплаты проезда, где одним из способов оплаты проезда является "карточка киевлянина".

"Для регистрации проезда необходимо поднести карточку к валидатору в наземном транспорте. На экране высветится надпись "карточка действительна". Для прохода через турникет в метрополитене необходимо поднести карточку к считывающему полю на турникете и дождаться надписи "Проход разрешен", - пояснил он.

Назаров отметил: если киевлянин имеет льготу на проезд, то во время валидации "карточки киевлянина" средства не будут снимать.

"Карточка исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации расходов на перевозку предприятиям-перевозчикам", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что получить карточку киевлянина льготники могут в любом отделении "Ощадбанка".

Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус льготника. Карточку оформляют в течение 4-7 дней.