"Укргазвидобування" выплатила регионам 1,25 миллиарда ренты

Компания "Укргазвыдобування" за 2018 год перечислила в местные бюджеты 1,25 миллиарда гривен рентных платежей за добычу газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, за весь 2018 год местные бюджеты разных уровней получат: в Харьковской области – 637,4 млн грн, Полтавской – 512,7 млн грн, Львовской – 40,3 млн грн, Днепропетровской – 36,8 млн грн, в других областях – 23,4 млн грн.

Компания приводит также данные о перечислении рентной платы за декабрь. По итогам последнего месяца прошлого года в бюджеты различных уровней 11 областей поступит более 5% от рентных платежей за декабрь, то есть 132,2 млн грн.

Большую часть этих средств получат две газодобывающие области - Харьковская и Полтавская - соответственно, 66,7 млн грн и 55,1 млн грн, кроме того, в местные бюджеты Львовщины поступит 4,5 млн грн, Днепропетровской – 3,5 млн грн.

Остальные 2,4 млн грн рентных платежей было направлено в Ивано-Франковскую, Луганскую, Сумскую, Волынскую, Черновицкую, Закарпатскую и Донецкую области.

Напоминаем:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что себестоимость добычи газа компании "Укргазвыдобування", которая входит в состав группы "Нафтогаз", составляет 250 долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда