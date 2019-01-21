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Популярный лоукост Wizz Air поднял цены на багаж

Понедельник, 21 января 2019, 09:17

Лоукост Wizz Air увеличил цену на оплату услуги приоритетной посадки и существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела незначительные изменения - раньше цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас составляет от 5 до 17 евро.

А вот за новый тип регистрируемого багажа до 10 кг теперь придется платить значительно больше. До недавнего времени малый регистрируемый багаж в Wizz Air стоил от 7 до 12 евро, а теперь Wizz Air увеличил цену до 9 - 27 евро! Цена зависит от направления и даты путешествия.

Итак, за регистрируемый багаж в Wizz Air придется платить минимум на 2 евро больше, а в некоторых случаях разница может достигать и 15 евро! Изменения уже вступили в силу.

Украинская правда

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компании Wizz Air

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