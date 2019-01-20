Все разделы
Укр / Рус

Ford выпустит электрическую версию своего культового пикапа

Воскресенье, 20 января 2019, 13:19
 

Американская компания Ford разрабатывает полностью электрический пикап легендарной серии Ford F-150, премьера которой состоялась в далеком 1975 году.

Об этом на встрече с журналистами глава подразделения глобальных продаж Ford Джим Фарли, пишет ITC.

Он отметил, что вдобавок к существующей ДВС-версии пикапа компания выпустит гибридный вариант, а затем и полностью электрический Ford F-150.

Работа над гибридной версией ведется с 2015 года, однако электромобиль будет совершенно отдельным проектом, а не просто слегка модифицированным гибридом.

 

Сроки выхода на рынок также пока не обсуждаются, однако речь идет о ближайших 2-3 годах, пишет издание.

На американском рынке пикапы Ford F-150 являются одними из самых популярных и узнаваемых средств передвижения (на них приходится треть всех продаж Ford в США), так что неудивительно, что производитель решил предложить вариант, который привлечет молодых и ответственных пользователей.

В начале прошлого года, Ford объявил об увеличении инвестиций в развитие электромобилей с 4,5 млрд долларов до 11 млрд долларов и планах выпустить шесть новых электромобилей уже к 2022 году.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ford компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ford отзывает более 950 тысяч авто по всему миру 7 января 2019, 17:47
Из-за пошлин Трампа Ford потеряла больше 1 миллиарда долларов 27 сентября 2018, 13:13
Ford "потроллил" Tesla: в компании сообщили о выпуске 7 тысяч авто за 4 часа 5 июля 2018, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте