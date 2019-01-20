Ford выпустит электрическую версию своего культового пикапа

Американская компания Ford разрабатывает полностью электрический пикап легендарной серии Ford F-150, премьера которой состоялась в далеком 1975 году.

Об этом на встрече с журналистами глава подразделения глобальных продаж Ford Джим Фарли, пишет ITC.

Он отметил, что вдобавок к существующей ДВС-версии пикапа компания выпустит гибридный вариант, а затем и полностью электрический Ford F-150.

Работа над гибридной версией ведется с 2015 года, однако электромобиль будет совершенно отдельным проектом, а не просто слегка модифицированным гибридом.

Сроки выхода на рынок также пока не обсуждаются, однако речь идет о ближайших 2-3 годах, пишет издание.

На американском рынке пикапы Ford F-150 являются одними из самых популярных и узнаваемых средств передвижения (на них приходится треть всех продаж Ford в США), так что неудивительно, что производитель решил предложить вариант, который привлечет молодых и ответственных пользователей.

В начале прошлого года, Ford объявил об увеличении инвестиций в развитие электромобилей с 4,5 млрд долларов до 11 млрд долларов и планах выпустить шесть новых электромобилей уже к 2022 году.