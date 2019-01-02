Отопление и горячая вода для киевлян подорожали на 22%

Киевская городская госадминистрация повысила тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Соответствующее распоряжение КГГА опубликовано в газете "Хрещатик", передает "Интерфакс-Украина".

Так, тариф на тепло для населения при наличии квартирного или домового счетчика возрос на 22% - с 1354,36 грн до 1654,41 грн за Гкал (с НДС).

При отсутствии счетчиков стоимость отопления 1 кв м жилплощади возросла на 22% - с 23,09 грн до 28,5 грн (плата взимается лишь за период предоставления данной услуги).

Тариф на горячее водоснабжение для населения увеличился на 21,5%: при наличии полотенцесушителя с 80,59 грн до 97,89 грн, а при его отсутствии – с 74,5 грн до 90,54 грн.

Для бюджетных учреждений тариф на горячую воду снизился на 0,2% (с 98,74 грн до 98,49 грн за куб с НДС), для других потребителей – на 0,6% (с 98,65 грн до 98,07 грн с НДС).

Напоминаем:

С 1 января 2019 года повышаются тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии.

В целом тарифы по всем 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем стоимость повысится на 16,6%. Более 75% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Газ подорожает, транш будет. Как Кабмин пришел к 8 550