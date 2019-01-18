Итальянская авиакомпания открывает рейсы из Харькова в Рим и Милан

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) начинает с 12 марта выполнять регулярные авиарейсы из Международного аэропорта "Харьков" в Рим и Милан (Италия).



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С 12 марта по 4 апреля рейсы будут выполняться трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье), а с 4 апреля — дважды (по вторникам и четвергам).



Стоимость билетов - от 45 €, включая ручную кладь и налоги.



Как сообщалось, в декабре 2018 года пассажиропоток МАХ составил 78,6 тысяч человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.



Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.



Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоу-кост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки.