Гривня на межбанке существенно укрепилась

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92 - 27,96 гривни;

Евро - 31,76 - 31,81 гривни;

Российский рубль - 0,4206 - 0,4214 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 17:30 котировки гривни к доллару составляли 27,82 - 28,07 гривни. Евро покупают по 31,62 гривни, продают по 32,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,91 - 27,98 гривни, евро - 31,76 - 31,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 18 января на уровне 28,03 гривни.

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.

Экономическая правда