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Внедрение накопительной пенсии зависит от нардепов — Рева

Пятница, 18 января 2019, 12:45
 

Кабинет министров сможет начать введение накопительной пенсионной системы после того, как Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Без закона, утвержденного Верховной Радой, вводить эту систему невозможно. Сегодня ответственность находится на вашей стороне, мы готовы поддержать введение накопительной системы, если это сделает Верховная Рада", - подчеркнул Рева.

По его словам, согласно регламенту Верховной Рады, правительство не имело права подавать свой законопроект при наличии соответствующего депутатского.

Как известно, группа из 57 народных депутатов подала свой законопроект №6677 об общеобязательной государственной накопительной системе.

Рева отметил, что Кабмин согласился на принятие депутатского проекта закона при условии внесения в него изменений.

"Законопроект №6677 прошел правительственный комитет, получил одобрение и был готов к рассмотрению в Верховной Раде. По состоянию на сегодняшний день он не рассмотрен даже в первом чтении", - сказал Рева.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

По мнению Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.

Детальней о введении с 2019 года накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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Экономическая правда

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