Глава МИД Германии убежден, что "Северный поток-2" уже не остановить

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что строительство спорного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Об этом он заявил на дискуссионном форуме dpa "Politik-Talk" в Берлине, сообщает DW.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его сама, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - сказал Маас.

Критики "Северного потока-2" опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину. В настоящее время с участием ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита. "Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", - предупредил Маас.

Строительство газопровода "Северный поток-2" протяженностью в 1200 километров началось давно, почти треть газопровода уже проложена. Хотя США и целый ряд восточноевропейских стран не оставляют попыток остановить этот проект. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с угрозами санкций.

Хайко Маас в связи с этим отметил, что не его дело говорить послам, что им разрешено, однако добавил, что "сами Соединенные Штаты должны решить, отвечает ли подобный стиль профилирования интересам США".

Европейская правда