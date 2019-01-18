За год отток капитала из России превысил 67 миллиардов долларов

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до 67,5 млрд долларов, по сравнению с 2017 годом, когда он составил 25,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает "Интерфакс".

ЦБ России отмечает, что в 2018 году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок в рамках бюджетного правила.

"В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств", - поясняет регулятор.

В четвертом квартале 2018 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около 36,5 млрд долларов после 19,2 млрд долларов в третьем квартале, чистого притока 4,3 млрд долларов во втором квартале и оттока 16,2 млрд долларов в первом квартале.

ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2018 года составил 58,5 млрд долларов. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый отток капитала в размере около 9 млрд долларов.