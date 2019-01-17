Путин "спит и видит" заполненные газом "потоки"
Российская делегация на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, передает "Интерфакс-Украина".
"Руководство "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества", - заявил Путин.
"Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордным - свыше 200 млрд кубометров - и продолжает расти", - сказал он.
"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий поток", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита газа через Украину", - отметил Путин.
Напомним, ранее "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.
В связи с этим в "Нафтогазе" не верят в возможность достижения договоренностей с "Газпромом" на предстоящих трехсторонних переговорах 21 января.
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