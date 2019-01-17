Путин "спит и видит" заполненные газом "потоки"

Российская делегация на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, передает "Интерфакс-Украина".

"Руководство "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества", - заявил Путин.

"Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордным - свыше 200 млрд кубометров - и продолжает расти", - сказал он.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий поток", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита газа через Украину", - отметил Путин.