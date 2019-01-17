Нафтогаз: Завышенные платежки кивлянам - предвыборные происки "регионалов"
Бывшие "регионалы" создают провокации перед выборами, рассылая киевлянам через подконтрольных посредников платежки за газ со слишком большими счетами.
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба "Нафтогаза Украины".
"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от "КиивГазЭнерджи" (дочерняя компания "Киевгаза" - УП) с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - просит НАК.
"Нафтогаз" объяснил, что таким образом в очередной раз частные посредники, подконтрольные бывшим "регионалам", создают провокации перед выборами.
"Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - рассказывают в пресс-службе.
Напомним:
В начале декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что облгазы и газзбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.
Затем облгазы Фирташа начали рассылать платежки с доначислениями за 30 месяцев.
У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать.
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