Нафтогаз: Завышенные платежки кивлянам - предвыборные происки "регионалов"

Бывшие "регионалы" создают провокации перед выборами, рассылая киевлянам через подконтрольных посредников платежки за газ со слишком большими счетами.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Киевляне, а кто из вас получил вчера платежки за газ от "КиивГазЭнерджи" (дочерняя компания "Киевгаза" - УП) с существенно увеличенным тарифом? Будем благодарны за скриншоты счетов", - просит НАК.

"Нафтогаз" объяснил, что таким образом в очередной раз частные посредники, подконтрольные бывшим "регионалам", создают провокации перед выборами.

"Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась", - рассказывают в пресс-службе.

Напомним:

В начале декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что облгазы и газзбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

Затем облгазы Фирташа начали рассылать платежки с доначислениями за 30 месяцев.

У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать.

Украинская правда