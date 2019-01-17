Сенат США не смог продлить санкции против Дерипаски

В Сенате США не хватило голосов демократов и республиканцев за решение, которое заблокировало бы отмену санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Постановление за блокирование решения Министерства финансов США получило 57 голосов, вместо 60 необходимых.

Напоминаем:

В январе 2019 года лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске.

В конце декабря Министерство финансов США заявило о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.

Ранее, в апреле, Минфин США наложил санкции на Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.

Санкции, самые жесткие после аннексии Крыма Москвой, несколько раз переносились, поскольку США рассматривают возможность, что Дерипаска больше не будет контролировать компании, среди других шагов.

"Русал" и ее партнер En+ в последние месяцы выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Украинская правда