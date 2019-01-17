Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

17 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,02 - 28,05 гривни;

Евро - 31,93 - 31,97 гривни;

Российский рубль - 0,4214 - 0,4221 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:10 котировки гривни к доллару составляли 27,87 - 28,13 гривни. Евро покупают по 31,67 гривни, продают по 32,12 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,98 - 28,08 гривни, евро - 31,89-32,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 17 января на уровне 28,01 гривни.

16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,08 гривни за доллар.

Экономическая правда