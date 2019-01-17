Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро
Четверг, 17 января 2019, 09:55
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 17 января на уровне 28,01 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,90 гривни (на 16 января - 32,17 гривни).
Напоминаем:
16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28 - 28,03 гривни за доллар.
16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,08 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.
Экономическая правда
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