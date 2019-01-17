Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 17 января на уровне 28,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,90 гривни (на 16 января - 32,17 гривни).

Напоминаем:

16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28 - 28,03 гривни за доллар.

16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,08 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.

Экономическая правда