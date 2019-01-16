Рынок безалкогольных напитков вырос на 25% за год

Продажи безалкогольных напитков в денежном выражении в период декабрь 2017 года — ноябрь 2018 года выросли на 25,8%.

Об этом пишет Delo.ua.

К безалкогольным напиткам относятся минеральная вода, сладкая газированная вода, соки, холодный чай и энергетические напитки.

Основными драйверами роста стали самые большие по объемам продаж категории — минеральная вода и сладкие газированные напитки.

Эти две категории суммарно составляют более 60% продаж всех безалкогольных напитков с показателем роста в денежном выражении 27,1% и 27,2% соответственно.

Основными трендами 2018 года стали удобство, полезность и функциональность, все они очень хорошо отобразились в безалкогольных напитках и повлияли на позитивный рост категории.

Минеральная вода, которая и без того воспринималась потребителями как полезная категория, росла за счет меньших упаковок.

Соки также росли за счет так называемого single serve, то есть упаковки, которая рассчитана на персональное потребление напитка и дополнительной выгоды для потребителя.