Рынок безалкогольных напитков вырос на 25% за год
Продажи безалкогольных напитков в денежном выражении в период декабрь 2017 года — ноябрь 2018 года выросли на 25,8%.
Об этом пишет Delo.ua.
К безалкогольным напиткам относятся минеральная вода, сладкая газированная вода, соки, холодный чай и энергетические напитки.
Основными драйверами роста стали самые большие по объемам продаж категории — минеральная вода и сладкие газированные напитки.
Эти две категории суммарно составляют более 60% продаж всех безалкогольных напитков с показателем роста в денежном выражении 27,1% и 27,2% соответственно.
Основными трендами 2018 года стали удобство, полезность и функциональность, все они очень хорошо отобразились в безалкогольных напитках и повлияли на позитивный рост категории.
Минеральная вода, которая и без того воспринималась потребителями как полезная категория, росла за счет меньших упаковок.
Соки также росли за счет так называемого single serve, то есть упаковки, которая рассчитана на персональное потребление напитка и дополнительной выгоды для потребителя.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua