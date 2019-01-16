В Минфине считают, что до конца льготного периода будут растаможены 300 тысяч "евроблях"

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, ЭП

Украинцы оформили по льготным условиям более 30 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, а в целом эта цифра может вырасти до 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня госбюджет от растаможивания таких авто получил 2 млрд грн. Растаможили более 30 тыс. автомобилей. Из 500 тыс. авто, по нашим расчетам, будет растаможено около 250-300 тыс. этих автомобилей", – сказал он.

Верланов напомнил, что средства от оформления автомобилей с иностранной регистрацией направляются в Пенсионный фонд.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 1,566 миллиарда гривень.

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