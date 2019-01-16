Россия подтвердила участие в газовых переговорах с Украиной и ЕС

Трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Украины, ЕС и России состоятся по плану 21 января, поэтому неявка делегации Газпрома в Брюссель на технические консультации не повлияла на подготовку встречи.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анка Попадуру, передает Укринформ.

Переговоры пройдут с участием вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра энергетики РФ Александра Новака.

"Действительно, делегация Газпрома отсутствовала вчера. Но эта встреча была бы необходима, если бы мы не смогли согласовать дату проведения трехсторонних политических консультаций. Сейчас эта дата определена, встреча состоится, как и планировалось, 21 января. Все стороны подтвердили свое участие", - сказала представитель Европейской Комиссии.

Как сообщалось, на 21 января в Брюсселе был назначен второй раунд трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией о долгосрочном транзите газа. В Европейской комиссии заявили, что встреча будет базироваться на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих раундов политических и экспертных переговоров.

Нынешний контракт между украинским Нафтогазом и российским Газпромом относительно транзита газа действует до конца 2019 года.

"Нафтогаз Украины" не верит в возможность достижения договоренностей с "Газпромом".