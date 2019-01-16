Налоговая запустила сервис для автоматического заполнения деклараций

Государственная фискальная служба внедрила новый сервис для автоматического заполнения декларации о доходах налогоплательщиками.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сервис имеет целью повысить качество обслуживания налогоплательщиков и упростить процедуру подачи налоговой декларации.

"Сервис предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества", - говорится в сообщении.

Воспользоваться указанным сервисом могут физические лица, которые по закону обязаны подавать годовую налоговую декларацию, лица, желающие получить налоговую скидку, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельностью.

Для того чтобы подать декларацию с помощью нового сервиса, нужно иметь электронную цифровую подпись.

"Следует заметить, что информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть не полной, поскольку в Государственном реестре не отображаются данные о доходах, полученных от физических лиц и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме", - говорится в сообщении.

Украинская правда