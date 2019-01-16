Киев нанял на работу всего 7 инспекторов по парковке

Департамент транспортной инфраструктуры Киева набирает инспекторов по парковке, которые будут следить за соблюдением правил остановки, стоянки и парковки автомобилей.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба городской власти.

По его словам, уже назначены 7 инспекторов, до конца января планируется набрать 15 человек, а к концу года – не менее 50.

"Сейчас идет набор на занятие должностей главных инспекторов по парковке для работы в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах", - сказал Давтян.

Он добавил, что обязательным требованием к кандидатам является наличие высшего образования, ведь работники "Инспекции по парковке" – государственные служащие. Им обещают от 10 тысяч гривен заработной платы.

Инспекторы по парковке будут следить за соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств; фиксировать нарушения, устанавливать личность, ответственную за нарушение правил парковки, составлять постановления об админнарушении и привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, 27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.

Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.

Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября

Помочь городу. Как наказать "героя парковки" с помощью смартфона

Украинская правда