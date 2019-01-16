Apple выпустила чехлы-аккумуляторы для новых iPhone
На официальном сайте Apple появились чехлы Smart Battery Case для нового поколения iPhone — моделей XS, XS Max и XR.
Об этом сообщает ain.ua.
Аксессуар обойдется в 129 долларов и доступен в белом и черном силиконовом оформлении. Стоимость в украинской рознице пока неизвестна.
С чехлом новые поколения iPhone получат прирост в автономности. По оценкам Apple, прирост составит от 20 до 22 часов интернет-браузинга (ранее — 12-15 часов).
Чехлы заряжаются по Lightning-разъему и беспроводном протоколу Qi от любого совместимого адаптера.
Также поддерживается быстрая зарядка при помощи USB-PD адаптеров и кабеля Lightning-to-USB-C. Smart Battery Case напрямую интегрированы в iOS — пользователь может посмотреть в статус-баре уровень их заряда.
Новые Smart Battery Case несовместимы с iPhone X, несмотря на незначительные различия в габаритах моделей.
Напомним, началось производство зарядного устройства для гаджетов Apple - AirPower Mat. AirPower Mat - это коврик, который может заряжать устройства, которые лежат на нем.
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