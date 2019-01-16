Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28 -28,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28 - 28,03 гривни;

Евро - 31,96 - 31,99 гривни;

Российский рубль - 0,4198 - 0,4205 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:35 котировки гривни к доллару составляли 27,88 - 28,15 гривни. Евро покупают по 31,72 гривни, продают по 32,2 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,96-28,06 гривни, евро - 31,89-32,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,10 гривни за доллар.

Экономическая правда