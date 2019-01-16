Еврокомиссия предложила план развития транспортных сетей между Украиной и ЕС

Европейская комиссия совместно со Всемирным банком разработала инвестиционный план действий для развития инфраструктуры в странах "Восточного партнерства", в частности, в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

"Европейская комиссия и Всемирный банк являются соавторами индикативного плана трансграничной транспортной сети (TEN-T), который определяет приоритетные проекты в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине", - говорится в сообщении.

Реализация этих проектов обойдется примерно в 13 миллиардов евро и предусматривает строительство в целом 4800 километров автомобильных и железнодорожных путей, 6 портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границы.

К приоритетным инвестициям относятся как краткосрочные проекты, которые будут завершены к 2020 году, так и долгосрочные проекты, направленные на улучшение транспортных связей в рамках TEN-T до 2030 года.

"Усиленное транспортное сообщение как в регионе "Восточного партнерства", так и между регионом и ЕС имеет потенциал для укрепления экономического роста и создания рабочих мест. План также должен подчеркнуть важность безопасности дорожного движения, а также цифровых решений в новых проектах, а также согласование стандартов дизайна с существующими практиками ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.

Присоединение стран "Восточного партнерства" к Трансевропейской транспортной сети является одним из 20 заданий "Восточного партнерства" до 2020 года, которые были приняты в 2017 году.

Европейская правда