Омелян: за год пассажиропоток в направлении России упал на 15%
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России упал на 15 процентов - "если в Россию не более 16%, то в обратном направлении более 15%".
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
"Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер. Мы со своей стороны всячески развиваем направление железнодорожного сообщения с ЕС.
Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени и мы развиваем, как Польшу, так и Венгрию в дальнейшем. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустим. Это только начало истории", - отметил Омелян.
Напомним:
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.
В 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Соответствующие предложения направлены в Кабмин.
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