Wizz Air приостанавливает выполнение рейса Харьков-Лондон

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 9 февраля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов Харьков-Лондон (аэропорт "Лутон").

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании, временная отмена рейсов связана с влиянием спроса на билеты на указанное направление.

"Поскольку спрос и туристические сезоны влияют на авиационную отрасль, Wizz оптимизировала выполнения рейсов на своих украинских маршрутах и с 9 февраля приостанавливает выполнение перелетов по направлению Харьков-Лондон ("Лутон") в течение зимнего сезона", - отмечается в заявлении авиакомпании.

Дополнительные ресурсы Wizz Air использует для обслуживания рейсов, на которые существует высокий спрос.

Пассажирам, бронирование которых отменилось, предлагаются бронирования на альтернативных рейсы, полное возмещение или 120% компенсация стоимости билетов, которая перечисляется на счет Wizz в форме кредита.

Wizz Air открыла продажу билетов на рейсы Харьков-Лондон ("Лутон") с июля 2018 года.