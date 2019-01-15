Гривня на межбанке удерживает позиции

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,07 - 28,10 гривни;

Евро - 32,13 - 32,15 гривни;

Российский рубль - 0,4187 - 0,4194 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 17:18 котировки гривни к доллару составляли 27,92 - 28,18 гривни. Евро покупают по 31,84 гривни, продают по 32,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,01 - 28,10 гривни, евро - 31,99 - 32,10 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек и установил его на 15 января на уровне 28,02 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,09 гривни за доллар.

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15-28,18 гривни за доллар.

Экономическая правда