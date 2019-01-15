"Укрзализныця" снова возвращает билеты через интернет

С 15 января в 16.00 ПАО "Укрзализныця" возобновляет операции возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа на мобильной версии сайта и мобильных приложениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что приостановка выполнения операций возврата проездных документов через интернет действовало с целью предотвращения злоупотреблений в пиковый период перевозок с 15 декабря 2018 года.

"Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что анализ специалистов показал, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

В "Укрзализныце" отметили, что такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи.