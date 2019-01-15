НБУ выпускает монету к 100-летию Акта Соединения

Национальный банк Украины с 17 января вводит в обращение монету номиналом пять гривен к 100-летию Акта Соединения.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета из нейзильбера посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.

"22 января 1919 года в торжественной обстановке на Софийской площади в Киеве произошло событие, ставшее итогом соответствующего подготовительного процесса, - был провозглашен Акт Соединения, акт объединения украинских земель", - говорится в сообщении НБУ.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, в центре на зеркальном фоне - шрифтовая композиция из аббревиатур УНР и ЗУНР, буквы которых декорированы орнаментами.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен фрагмент текста Акта Соединения. Слева и справа от надписи размещены медальоны с изображениями символов земель: льва - Западной Украины (слева) и Архангела Михаила - центральной Украины (справа), внизу надпись полукругом "100 років Акту Злуки".

Диаметр монеты 35 мм.Тираж - 40 тысяч штук.

Украинская правда