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Швейцарская железная дорога хочет запустить воздушные такси

Понедельник, 14 января 2019, 15:50
 

Швейцарские федеральные железные дороги работают над концепцией электротакси, которые смогут летать.

Об этом пишет SonntagsZeitung.

SBB уже подписала меморандум о понимании с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси.

Благодаря этой технологии пассажиры смогут быстрее преодолевать расстояния между двумя крупными железнодорожными станциями, аэропортами, правительственными зданиями или удаленными районами.

В железнодорожной компании отмечают, что именно предоставление услуг индивидуальной перевозки станет ключевым в будущем.

Отмечается, что Lilium уже имеет прототип воздушного электрического транспорта, который может преодолевать расстояние 300 километров в час, и может быть использован для реализации идеи железнодорожников.

Однако, новаторские идеи SBB понравились не всем. В Министерстве транспорта Швейцарии говорят, что железной дороге стоило бы сосредоточить свое внимание на решении текущих вопросов, в частности, проблемы с опозданием поездов.

Укринформ

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Швейцария технології

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