Швейцарская железная дорога хочет запустить воздушные такси
Швейцарские федеральные железные дороги работают над концепцией электротакси, которые смогут летать.
Об этом пишет SonntagsZeitung.
SBB уже подписала меморандум о понимании с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси.
Благодаря этой технологии пассажиры смогут быстрее преодолевать расстояния между двумя крупными железнодорожными станциями, аэропортами, правительственными зданиями или удаленными районами.
В железнодорожной компании отмечают, что именно предоставление услуг индивидуальной перевозки станет ключевым в будущем.
Отмечается, что Lilium уже имеет прототип воздушного электрического транспорта, который может преодолевать расстояние 300 километров в час, и может быть использован для реализации идеи железнодорожников.
Однако, новаторские идеи SBB понравились не всем. В Министерстве транспорта Швейцарии говорят, что железной дороге стоило бы сосредоточить свое внимание на решении текущих вопросов, в частности, проблемы с опозданием поездов.
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