ЕБРР выделил 12,5 миллиона долларов украинским свиноводам

ЕБРР предоставляет кредит в 12,5 млн долларов группе компаний "Нива Переяславщины" на расширение мощностей свиноводства и строительство мясоперерабатывающего завода.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, передает Укринформ.

Кредит Банка в размере 12,5 млн долларов позволит группе компаний "Нива Переяславщины" расширить свиноводческие мощности и построить мясоперерабатывающий завод. МФК (Международная финансовая корпорация) параллельно предоставляет компании кредит такого же размера", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает получение стимулирующего гранта в размере 455 тыс. долл. на покрытие части стоимости новых котлов на соломе и установки по переработке отходов мясного производства. Эти средства будут предоставлены в рамках программы ЕБРР – FINTECC (Центр трансфера технологий и финансов в области изменений климата), целью которой является передача технологий в области смягчения воздействий климатических изменений и адаптации к ним.

Общая стоимость проекта по "Ниве Переяславщины" оценивается в 63,997 млн долларов.

Группа компаний "Нива Переяславщины" обрабатывает около 23 тыс. га. Ее мощности по хранению зерна составляют около 150 тыс. тонн, ежегодный экспорт зерновых - 100 тыс. тонн.

В структуре группы - девять свинокомплексов. Ей также принадлежат комбикормовый завод, убойный цех и мясокомбинат, выпускающий продукцию под ТМ "Пятачок".

Владельцем 99% акций группы компаний является украинский бизнесмен Александр Мостипан.

Отмечается, что реализация программы FINTECC началась в Украине в феврале 2016 года. Программа FINTECC рассчитана на 3 года и поддерживается грантовым финансированием Глобального экологического фонда в размере 7 млн долл. и Инвестиционного фонда соседства (ІФС) ЕС в размере 4 млн евро. Проект также предусматривает грантовое финансирование из Общего фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР.

Как известно, ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя обязательства относительно предоставления почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов.

Напомним, ЕБРР видит Украину в пятерке крупнейших партнеров.